Canadi führt Altach zum nächsten Sieg, Ried und Admira zittern

Damit beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Admira vor Beginn der Qualifikationsgruppe trotz Punkteteilung immerhin drei Zähler. Bei Canadis Amtsantritt war man noch Letzter gewesen. In Altach waren die Rahmenbedingungen ungewöhnlich. Erstmals in diesem Jahr durften bei einem Bundesliga-Spiel Zuschauer dabei sein. Wegen der aufgeweichten Covid-Maßnahmen in Vorarlberg sahen 100 Fans das Heimspiel gegen Ried.