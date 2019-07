Drama in Rumänien: Trainer erlitt Herzinfarkt während Spiels

Während der Partie der ersten rumänischen Liga zwischen Dynamo Bukarest und Craiova am Sonntagabend spielten sich tragische Szenen ab. Der Trainer des Gastgeber-Teams Dynamo, Eugen Neagoe, brach in der 25. Spielminute in der Folge eines Herzinfarkts auf der Bank zusammen. Die Ersatzspieler reagieren schnell und rufen die Sanitäter herbei. Anschließend appellieren sie an den Schiedsrichter, das Match zu unterbrechen.

Während die Rettungskräfte um das Leben des Trainers kämpfen, halten sich die geschockten Spieler Hände vors Gesicht. Einige beten für den 51-jährigen Coach. Im Rettungswagen wird Neagoe wiederbelebt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.