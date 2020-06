Dragovic: Inter muss zuerst verkaufen

Am Samstag wird Dragovic seine aktuelle Form nicht unter Beweis stellen können. Zum Start der Schweizer Super-League empfängt der FC Basel Aufsteiger Aarau. Dragovic war für die Partie eingeplant und wollte auch spielen. Am Donnerstag erfuhr der 22-Jährige jedoch, dass er nicht darf, weil er im letzten Spiel der letzten Saison die achte gelbe Karte sah und damit gesperrt ist. In der Schweiz gelten Gelbsperren auch saisonübergreifend.