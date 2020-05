Chelsea gewinnt in Basel

In Istanbul lieferten sich Fenerbahce und Benfica Lissabon im zweiten Semifinale ein ausgeglichenes Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Cristian einen Elfmeter für Fenerbahce an die Stange. Dass die Türken trotzdem mit einem Polster in das Rückspiel gehen, ist Verteidiger Egemen Korkmaz zu verdanken, der per Kopf zum 1:0 traf (72.).

FC Basel - Chelsea FC 1:2 (0:1)

Basel, St.Jakob-Park, 36.000, SR Kralovec (CZE)

Tore: Schär (87.) bzw. Moses (12.), Luiz (94.)

Anm.: Dragovic spielte bei Basel durch, sah Gelb (70.) und ist für das Rückspiel gesperrt.

Fenerbahce Istanbul - Benfica Lissabon 1:0 (0:0)

Istanbul, Sükrü Saracoglu, 52.000, SR Mazic (SRB)

Tor: Korkmaz (72.)

Anm.: Cristian vergab für Fenerbahce Elfmeter (45.+2)

Rückspiele am 2. Mai, Finale am 15. Mai in Amsterdam.