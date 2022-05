Double zum Abschied? Wie es für Salzburg-Altstar Junuzovic weitergeht

Auf Vereinsebene hatte er noch keinen Titel in seiner Karriere gewonnen. Doch dann wechselte er 2019 zu Salzburg. Der mittlerweile 34-Jährige könnte am Sonntag seinen achten (!) Titel holen, das vierte Double.

"Das war ja auch irgendwie mein Ziel und meine Vorstellung, als ich zu Red Bull Salzburg gewechselt bin. Titel sind am Ende das, was bleibt. So gesehen hat das sehr gut reingepasst." Das Finale hat für den Routinier eine hohe Bedeutung: "Es ist ein großes Spiel. Wenn du in einem Finale stehst, dann willst du es auch gewinnen."