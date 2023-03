Dortmund wütet nach dem CL-Aus: "Das ist ein handfester Skandal"

Unterstützung bekam er von Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe, der auf Twitter schrieb: "Für mich kein absichtliches Handspiel und auch nicht unnatürlich. Er dreht sich weg, dadurch geht der Arm minimal raus, aber immer noch eng am Körper sowie ohne Spannung, was man am Wegschleudern des Armes sieht. Für mich falsch und viel Pech für den BVB." Für Dortmund war es nach zehn Siegen in Folge die erste Pflichtspielniederlage im Jahr 2023.