Champions League: Chelsea stoppt den Erfolgslauf von Dortmund

Das Team der Stunde. Die Unschlagbaren. Die Höhenflieger. Was war in den vergangenen Wochen nicht alles ĂŒber Borussia Dortmund zu vernehmen gewesen. Nach zehn Pflichtspielsiegen in Folge waren nur mehr Lobeshymnen auf den Traditionsverein angestimmt worden.

In London nahm der Erfolgslauf der Dortmunder am Dienstag ein Ende. Im Achtelfinal-RĂŒckspiel der Champions League kassierte Borussia Dortmund nicht nur die erste Niederlage im Kalenderjahr 2023, das 0:2 besiegelte auch das Aus in der Königsklasse.