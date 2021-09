"Doppelter Rittberger"? Kühbauer gegen Adeyemi im Elfmeter-Duell

Selten wurde in dieser Saison eine Entscheidung so unterschiedlich wahrgenommen wie der entscheidende Elfmeter-Pfiff vor dem 1:0 bei Salzburg - Rapid. Kevin Wimmer, der Karim Adeyemi am Hintern getroffen hatte, verstand die Fußball-Welt nicht mehr: „Das ist nie im Leben ein Elfer! Ich habe abgebremst, als ich ihn gesehen habe. Vielleicht war es ein minimaler Kontakt, aber Fußball ist ein Kontaktsport. So können wir gleich ganz aufhören zu spielen.“

Adeyemi erwiderte: „Er hat mich getroffen. Mehr muss ich dann nicht sagen.“ Salzburg-Trainer Jaissle lobte den Stürmer nach vier herausgeholten Strafstößen in zwei Spielen: „Er kann sehr gut antizipieren und hat auch in dieser Szene geahnt, dass er hinkommen kann.“