Rekord gegen Rapid: Salzburger Heimsieg nach umstrittenem Elfer

Red Bull Salzburg bleibt in der Bundesliga weiter makellos, Rapid in der Krise. Der Meister entschied den Schlager der 8. Runde gegen die Wiener am Sonntag zu Hause mit 2:0 (0:0) für sich und holte damit den achten Liga-Sieg. Karim Adeyemi mittels nach VAR-Intervention verhängtem Elfmeter (79.) und Brenden Aaronson (94.) trafen für die Hausherren. Für Rapid war es bereits die vierte Niederlage der Saison, die Hütteldorfer sind Neunter der Tabelle.