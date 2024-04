Brexit verhindert Job für Trainer Thalhammer in England

Das Wembley-Stadion in London, perfekter Rasen, 70.000 oder mehr Zuseher. Jeder Fußballer der Welt will hier einmal spielen. Und auch für Trainer hat das Nationalstadion der Engländer einen ganz speziellen Reiz. Dominik Thalhammer hätte um ein Haar erlebt, was es heißt, im Wembley an der Outlinie zu stehen und eine Mannschaft zu coachen.

Der ehemalige LASK-Coach und Trainerlegionär in Belgien (Cercle Brügge, Oostende) war sich mit dem FC Barnsley vorige Woche bereits einig gewesen.