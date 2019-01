Dominik Prokop: Ein Talent steht vor der Weichenstellung

Die Ansprüche waren sehr früh sehr schnell sehr hoch. Kaum hatte Dominik Prokop am 20. Oktober 2016 beim 3:3 gegen AS Roma ein Tor erzielt, träumten viele Austria-Fans von einem neuen Primgeiger, der ihre hohen Erwartungen erfüllen könnte. Ein Eigenbauspieler mit feiner Technik, einem geschulten Auge. Einer, der mehr Fußball spielt als arbeitet. Ein echter Austrianer eben.

Etwas mehr als zwei Jahre später steht der 21-Jährige nach einer Zeit der Stagnation vor einem für ihn wichtigen Frühjahr, in dem sich zeigen wird, welche Richtung seine Karriere einschlägt. „Ich möchte wieder unangefochtener Stammspieler werden“, stellt Prokop eine Forderung an sich. Eine Begründung, weshalb er Rhythmus, Form und Effizienz verloren hat, kann er nennen: „Ich habe Fehler gemacht und im letzten Jahr ein paar Dinge verändert. Ich war nicht mehr so konsequent.“