Dieser Klub bietet 250 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist nicht glücklich bei Manchester United. So weit, so bekannt. Mehrere europäische Topklubs haben Interesse für den Portugiesen bekundet, darunter auch der FC Chelsea. Jetzt soll ein ungewöhnlicher Player in die Auktion eingestiegen sein. Ein nicht näher genannter Klub aus Saudi-Arabien soll mit einem unvergleichbaren Angebot versuchen, den 37-Jährigen zu ködern. Das berichten portugiesische und britische Medien.

Laut CNN Portugal soll der unbekannte Verein Manchester United 30 Millionen Euro für den Stürmer anbieten. Dem Portugiesen selbst sollen die Saudis einen Zweijahresvertrag im Wert von unglaublichen 250 Millionen Euro angeboten – was rund zwei Millionen Euro pro Woche entspricht.