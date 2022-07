Abschied aus Manchester? Superstar Ronaldo vom Training freigestellt

Cristiano Ronaldo ist den zweiten Tag in Folge nicht zum Training bei Manchester United erschienen und hat damit Spekulationen um einen vorzeitig Abschied von den "Red Devils" befeuert. Wie United am Dienstag mitteilte, wurde Ronaldo aus "familiären Gründen" vom Training freigestellt. Wann der 37-Jährige in Manchester zurückerwartet wird, ist unklar. Laut britischen Medien hält sich Ronaldo derzeit in Portugal auf.