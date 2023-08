Die Wiener Austria und ein "heißer Tanz" bei Meister Salzburg

Die Wiener Austria hat keine Zeit zum Durchschnaufen. Auch das 2:1 in Warschau konnte man nicht lange bejubeln, denn am Sonntag wartet auf die Veilchen die nächste schwierige Aufgabe in Salzburg, das vierte Auswärtsspiel innerhalb von zwei Wochen. Die ersten drei konnte die Austria gegen FK Borac Banja Luka, Austria Lustenau und Legia Warschau gewinnen, der amtierende Meister ist aber ein ganz anderes Kaliber.