Die Austria kämpft um Platz eins, Nachspiel abseits des Platzes

Nachdem die Granden des Traditionsklubs in den Besprechungsräumen ständig an der Zukunft basteln, ist heute die wichtigste Arbeitsgruppe der Austria im Einsatz. Die Spieler wollen sich mit einem Sieg in Ried Platz eins in der Qualifikationsgruppe sichern – und damit das Heimrecht in der 1. Play-off-Runde gegen Hartberg (Montag, 17.00). Die Steirer, die heute St. Pölten empfangen, liegen vor dem letzten Spieltag punktegleich mit der Austria in Front, weisen aber die schlechtere Tordifferenz auf.