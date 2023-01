Die Wiener Austria holt einen deutschen Trainer

Am 5. Dezember hatte man bei der Trennung von Schmid überraschenderweise doch keinen Plan B an der Hand. So begab man sich auf die Suche nach einem Trainer, der im Winter einen Verein mit dem Rücken zur Wand übernehmen möchte – und handelte sich zunächst viele Absagen ein.

Adi Hütter war kurz ein (unrealistisches) Thema, mit WSG Tirol-Coach Thomas Silberberger tauschte man sich aus, selbst Peter Stöger bat man zu einer Unterredung. Sehr großes Interesse zeigte die Austria von Anfang an auch am Trainerduo von SKN St. Pölten, Stephan Helm und Emanuel Pogatetz, man unterbreitete auch Angebote, es kam aber zu keiner Einigung.

Ein Co bleibt

Am Montag beurlaubte die Austria den bisherigen Co-Trainer Cem Sekerlioglu, wird – ebenso wie bei Manfred Schmid – eine Auflösung des Vertrages anstreben. Mark McCormick bleibt dagegen bei der Austria, als zweiter Assistenz-Trainer.

Die zunächst von vielen vermutete logische Variante war Harald Suchard, Trainer der Young Violets. Er wäre ob der finanziellen Schräglage der Austria eine billige „Notlösung“ gewesen, quasi ein Statthalter bis zum Sommer.

Doch nun wird ein anderes Deutsch am Verteilerkreis gesprochen.