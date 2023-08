Die Wiener Austria hat einen neuen Finanzchef gefunden

Nachdem die Wiener Austria seit Ende Mai mit Kurt Gollowitzer einen neuen PrĂ€sidenten hat, hat man nun auch einen neuen AG-Vorstand Finanzen gefunden. In der Aufsichtsratssitzung am Dienstagabend wird KURIER-Informationen zufolge Harald Zagiczek zum Nachfolger von Gerhard Krisch bestellt. Der NordburgenlĂ€nder hat in Wien Betriebswirtschaft studiert und war seit 2017 GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Wirtschaftsagentur Burgenland.