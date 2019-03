Die "wahre" Tabelle: Salzburg hält den Vorsprung auf den LASK

In der vorletzten Runde des Grunddurchganges qualifizierten sich mit Austria und SKN St. Pölten neben Salzburg und LASK zwei weitere Teams für die Meistergruppe. Um die restlichen zwei Startplätze kämpfen in der 22. Runde am kommenden Sonntag der WAC, Sturm, Rapid, Mattersburg und mit nur mehr äußerst theoretischen Chancen Hartberg.