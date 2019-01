Die Türkei hat in der Bundesliga wieder Saison

Gleich sieben der zwölf Ligavereine zieht es wieder in die Türkei, weil die sicherheits-politische Situation mittlerweile als wenig bedenklich eingeschätzt wird – und vor allem die Preise für die Aufenthalt so günstig wie nie sind. Austrianer, Rapidler, Sturm-Kicker, St. Pöltner, Innsbrucker und Wolfsberger werden einander wohl allesamt in Belek über den Weg laufen, sind lediglich durch die jeweiligen Hotels voneinander getrennt. Die Hartberger halten in Lara in der Nähe von Antalya etwas Abstand .

Tabellenführer Salzburg und Mattersburg fliegen auf Portugal, LASK und Admira landen in Spanien, während die Altacher die geringste Anreise haben, weil sie in Altach bleiben.

Die Wiener Austria startet am kommenden Montag mit einem medizinischen Test in der Döblinger Klinik sowie am Dienstag mit Leistungsdiagnostik in der Generali Arena, ehe sich die Veilchen am Mittwoch nach Flachau für drei Tage in den Schnee hauen. Auf dem Programm steht Teambuilding samt Langlauf-Einheiten – böse Zungen könnten meinen, dass die Austria vielleicht auf diese Art im Frühjahr wieder zurück in die Spur findet. Im Rahmen des zweiten Trainingslagers im türkischen Belek messen sich die Violetten mit Roter Stern Belgrad und Dinamo Zagreb, wobei es ein Wiedersehen mit Ex-Austria-Coach Nenad Bjelica kommt.