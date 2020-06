Die schönsten Seiten der EM

Trotz der teils auffällig schütter besetzten Tribünen bei einigen Partien (was die TV-Stationen auf Anweisung der UEFA nicht zeigen durften): In den zwei Turnierwochen besuchten insgesamt 1.274.186 Fussballfans die Stadien in Polen und der Ukraine. Laut Markian Lubkivskyi, dem Turnierdirektor in der Ukraine, betrug die durchschnittliche Auslastung der Stadien 98 Prozent.

Die EM erreichte 1996 zum ersten Mal über eine Million Live-Zuschauer. Damals besuchten in Großbritannien 1,27 Millionen Menschen die Spiele. Diese Zahl war bis 2012 die höchste EURO-Besucherzahl.

Zum (hinkenden) Vergleich: Die erste Fußballeuropameisterschaft der UEFA, die 1960 in Frankreich stattfand, wurde vor knapp 79.000 Live-Zuschauern ausgetragen. Damals nahmen allerdings nur vier Mannschaften am Turnier teil.

Die EURO 2004 in Portugal erreichte beinahe 1,16 Millionen Besucher, während die letzte, die EURO 2008, die von Österreich und der Schweiz gemeinsam ausgerichtet wurde, beinahe 1,14 Fußballliebhaber anzog.