Das Salzburger Dilemma: Eine Zwischenstation am Scheideweg

„Der Plan ist, dass wir ihn nach zwei Jahren verkaufen.“ Jene Journalisten, die regelmäßig über Salzburg berichten, schauten sich die fünfte Episode der Dokumentation „JEDER.MANN: Des ist Soizburg“ mehrmals an, weil sie nicht glauben konnten, was da von Sportchef Christoph Freund vor laufender Kamera zu Geschäftsführer Stephan Reiter gesagt wurde.

Unmissverständlich drückte eine Red-Bull-Führungskraft in aller Öffentlichkeit aus, worum es dem Verein hauptsächlich zu gehen scheint: Spieler zu kaufen, um diese möglichst schnell wieder zu verkaufen - mit maximalem Ertrag. Man kann sich also darauf einstellen, dass Max Wöber Salzburg trotz eines Fünf-Jahres-Vertrags bald verlassen wird. Denn um ihn ist es in dem Gespräch gegangen. Kurz nach diesem wurde er im August vom FC Sevilla verpflichtet.