Takumi Minamino: Der Abgang eines Siegertypen

Minamino erhält in Liverpool nach offizieller Diktion einen „langfristigen Vertrag“. Über die Ablöse wurden keine Angaben gemacht. Zuletzt war eine Ausstiegsklausel in der Höhe von rund 8,8 Millionen Euro kolportiert worden. Trotzdem gab es Verhandlungen zwischen Liverpool und Salzburg. Eine Einigung zwischen den beiden Klubs wurde von den Engländern am Donnerstag bestätigt. Mit dem bald 25-Jährigen verlässt nach fünf Jahren ein absoluter Erfolgsgarant Salzburg. Der KURIER hat die Zahlen zu seiner Zeit in Salzburg zusammengestellt:

199 Pflichtspiele absolvierte der Japaner für Salzburg nach seinem Wechsel von Cerezo Osaka nach Österreich im Jänner 2015 – 136 in der Bundesliga, 39 im Europacup und 24 im ÖFB-Cup.

absolvierte der Japaner für nach seinem Wechsel von Cerezo nach im Jänner 2015 – 136 in der Bundesliga, 39 im und 24 im ÖFB-Cup. 139 Siege feierte der Japaner mit den Salzburgern. Nur 25 Spiele gingen mit ihm in den vergangenen fünf Jahren verloren. Eine negative Bilanz hat Red Bull mit Minamino nur in der Champions League (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen).