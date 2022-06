Die Rückkehr von Lukaku von Chelsea zu Inter Mailand ist perfekt

Stürmerstar Romelu Lukaku kehrt zu Inter Mailand zurück. Der 29-jährige Belgier wird für die kommende Saison von Chelsea ausgeliehen, gaben die beiden Clubs am Mittwochabend bekannt.

Lukaku schließt sich damit nach nur einer Saison in England wieder seinem vorherigem Arbeitgeber an. Als Grund wird vermutet, dass er in London nach Verletzungspausen und internen Querelen nicht mehr zufrieden war. Mit Inter war Lukaku 2021 italienischer Meister geworden.