9/11 und der FC Tirol: Als der Fußball in den Hintergrund rückte

Es war noch nicht die Zeit, in der die Menschen pausenlos in ihre Smartphones starrten und in Echtzeit unterrichtet wurden, was gerade alles auf der Welt passierte. Die Handys hatten noch Tasten und wurden fast ausschließlich zum Telefonieren verwendet. Deshalb bekamen die Kicker des FC Tirol seinerzeit in Prag eher zufällig mit, was sich jenseits des Atlantiks in New York und in den USA abspielte.