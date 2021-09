Die Innenverteidigung wird zu Salzburgs Problemzone

Obwohl man in der Liga von Sieg zu Sieg eilt und die Tabelle klar anführt – ganz ungetrübt war die Freude in Salzburg nach dem 2:0 gegen Rapid nicht. Oumar Solet musste mit Tränen in den Augen vom Platz geführt werden. Der befürchtete Kreuzbandriss sollte gestern noch mittels MRT bestätigt werden. Eine Verletzung, die der 21-jährige Franzose bereits kennt.

Bevor Solet von Lyon kam, musste er im Frühjahr 2020 pausieren. Gerade, als er sich wieder seiner Höchstform näherte – in Sevilla gehörte er zu Salzburgs Besten – folgt der nächste Rückschlag. Diesmal ist es das andere Knie, ausfallen wird er aber wieder für lange Zeit.