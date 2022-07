Die Französinnen werfen die Titelverteidigerinnen raus

Frankreich heißt am 27. Juli der Semifinalgegner der deutschen Frauen. Gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden gab es einen verdienten 1:0-Sieg nach Verlängerung.

Die Französinnen hatten in Rotherham mehr vom Spiel, Diani oder Bilbault zeigten schon in der Anfangsphase mit guten Schüssen auf. Richtig Pech hatte Delphine Cascarino, die nur den Pfosten traf. Nach der Pause änderte sich einiges, die Französinnen blieben zwar gefährlich, Bacha bewies einige Male ihre Klasse, aber die Titelverteidigerinnen kamen immer besser ins Spiel – wurden aber nur sporadisch gefährlich. Van Der Gragt lieferte einen guten Kopfball ab. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wehrte die niederländische Torfrau Van Domselar noch einen gefährlichen Kopfball von Renard ab. Nach dem ersten 0:0 im Laufe dieser EM war es Eve Perisset, die per Elfer in der 102. Minute für den Aufstieg sorgte.