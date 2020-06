Die exzentrische Kultfigur Jürgen Klopp

Dieser Vergleich mit Klinsmann soll Klopp nicht geschmeckt haben. Doch 2008 da fehlten ihm noch der perfekte Ruf und die starke Lobby. Immerhin war der Schwarzwälder nur ein mittelmäßiger Zweitligafußballer und ins Trainerbusiness ist er auch eher zufällig hineingestolpert. Klopp dachte an einen Faschingsscherz, als er am Rosenmontag zum Trainer von Mainz bestellt wurde. Doch der Quereinsteiger schaffte den Klassenerhalt in Liga 2 und führte Mainz erstmals in die Bundesliga.

Schon damals fiel der Kumpeltyp Klopp mit flotten Sprüchen und exzessiven Jubeleinlagen auf. Der 44-Jährige, der laut Eigendefinition schon in der Schule den Klassenkasper gab, ist aber weit mehr als nur ein Entertainer und Schaumschläger.

So locker Klopp vielleicht wirken mag, so gezielt arbeitet er am Erfolg. Das beginnt bereits bei der Auswahl der Spieler. In Dortmund holte er junge Nobodys, wichtigstes Kriterium: Die Teamfähigkeit. "Da einen Vollidioten dabei zu haben, nur weil er ein bisschen besser kicken kann, halte ich für total lästig", hatte er im Spiegel-Interview erklärt.

In der Philosophie von Klopp funktioniert der Fußball nur im Kollektiv. Deswegen lässt er seine Mannschaft pedantisch Spielzüge einstudieren, jede Bewegung scheint programmiert, bei der Borussia ist stets das gesamte Team gemeinsam in Bewegung. Das fordert Disziplin und Teamwork und kostet Kraft. Laut Statistik legen die Spieler von Borussia 120 Kilometer zurück, mehr als jedes andere Team.