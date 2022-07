China-Legionäre Berger und Windbichler: Gefangen in der Corona-Blase

In Zhous Heimat, die er als Zwölfjähriger mit seiner wohlhabenden Familie Richtung England verließ, sind 99.900 weniger Vor-Ort-Zeugen (inklusive Aktiven) pro Sportereignis erlaubt. „Obwohl es hier in einer Woche weniger Infizierte gibt als bei uns daheim in Österreich an einem Tag“, berichtet Hans-Peter Berger.

Der Salzburger war als Tormanntrainer am Aufstieg von Chengdu so sehr mitbeteiligt gewesen, dass er sich ein zweites Mal nach China locken ließ. Als es dort hieß, die Top-Liga würde programmgemäß in vollen Stadien beginnen. Stattdessen wird nach x Verschiebungen von den 18 Klubs, aufgeteilt in vier Bubbles, vor leeren Rängen um Punkte gespielt.