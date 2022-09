Die Champions League bekommt gefährliche Konkurrenz

Mit dem Anpfiff zur diesjährigen Champions League kehrt der qualitativ weltbeste Fußball zurück. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen scheint seit Jahren ein Selbstläufer zu sein, doch der Königsklasse erwächst zunehmend Konkurrenz, wie der Blick in das erst kürzlich geschlossene Transferfenster zeigt.

Von den 15 Klubs, die in diesem Sommer am meisten für Spieler ausgegeben haben, kommen zehn aus England. Während mit Chelsea und Manchester United zwei Prominente am spendierfreudigsten gewesen sind, liegen auf den Plätzen fünf (Nottingham), zehn (Wolverhampton), elf (Newcastle) und dreizehn (Leeds) Vereine, die die Champions League wohl auch künftig nur im Fernsehen erleben werden. Statt Europacup-Abende bieten sie üppiges Gehalt und spielfreie Werktage. Das reicht vielen Profis mittlerweile schon.