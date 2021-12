Die Bundesliga verschärft Regeln für Infrastruktur und Aufstieg

Bei der Hauptversammlung der Fußball-Bundesliga kam es zu einigen kleineren Änderungen.

Die Auswärtstorregel bei Punktegleichstand wird ab der Saison 2022/23 wieder abgeschafft. Interessant ist der Rahmenterminplan. Wegen der WM 2022 in Katar im Dezember sind andere Termine notwendig. Die Herbstsaison beginnt wie üblich Ende Juli. Gespielt wird im Herbst in beiden Ligen bis 12./13.11.2022. Die Admiral Bundesliga startet am 10.02.2023 in den Spielbetrieb, die 2. Liga zwei Wochen später am Freitag, 24.02.2023. Gespielt wird um eine Woche länger als gewohnt bis 02./03.06.2023 (Bundesliga) bzw. 04.06.2023 (2. Liga), gefolgt vom Europacup-Playoff (5./8./11.06.2023) und einer etwaigen Relegation (07./10.06.2023).

Für die 2. Liga wurde der Bewerbszuschuss um 600.000 EUR auf 3,4 Millionen Euro erhöht. Eine Neuerung gibt es auch bei den Auf-/Abstiegsregelungen ab der Saison 2022/23. Eine mögliche Relegation für den bestplatzierten Klub mit Lizenz gibt es ab sofort nur mehr, falls dieser zumindest sportlich den vierten Platz der 2. Liga (bis inkl. Saison 2021/22 bis zum sportlich achten Platz) erreicht. Hinzu kommt, dass ein Klub 2023 Meister werden und eine Lizenz für die höchste Spielklasse haben muss, um direkt aufzusteigen. Im Falle, dass erst der Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierte eine Lizenz für die Bundesliga hat, muss der Aufstieg in zwei Relegationsspielen gegen den Letztplatzierten der höchsten Spielklasse erreicht werden.

Keine Stahlrohrtribünen mehr

Bei der Infrastruktur gibt es Verschärfungen: Ausnahmegenehmigungen (aktuell möglich, wenn ein Stadionneubau nachgewiesen wird) werden ab 1. Juli 2024 der Vergangenheit angehören. So werden ab 1. Juli 2023 keine abweichenden Spielfeldmaße mehr möglich sein, ein Jahr später wird die Unterschreitungsmöglichkeit bei der Flutlicht-Leuchtstärke gestrichen, ebenfalls ab 1. Juli 2024 gibt es keine Möglichkeit mehr, die Mindestkapazität bzw. die gedeckten Plätze zu unterschreiten. Außerdem werden mobilen Tribünen ab 1. Juli 2025 nicht mehr zum Mindestfassungsvermögen von 5.000 Plätzen zählen.