Dunkle Wolken über Sky: "Fühle mich gemobbt und gedemütigt"

Wer sich dazu entschließt, Sportreporter zu werden, der weiß auch, welche Opfer es dafür zu bringen gilt. Intensive, oft lange Dienste an Wochenenden, während Freunde und Familie blau machen. Bei Live-Übertragungen vor Ort kann sich das ziehen.

Ein Beispiel? Wer am Vormittag von Wien in Richtung Wolfsberg aufbricht, um von einem Bundesligaspiel des WAC zu berichten, kommt irgendwann in der Nacht wieder nach Hause. 14 Stunden Arbeitszeit? Keine Seltenheit. Allerdings: Mehr als zwölf Stunden am Stück untersagt das Gesetz. Wer damit in Konflikt gerät, bekommt es schon einmal mit einer saftigen Strafzahlung beim Arbeitsinspektorat zu tun.

So geschehen beim Bezahlsender Sky Sport Austria, der mit dem Problem seit geraumer Zeit hausintern beschäftigt ist. Beim Versuch, es zu lösen, stießen in der Vergangenheit immer wieder die Fronten aufeinander. Jene der leitenden Köpfe in der Redaktion, die über Jahre hinweg um mehr Mitarbeiter gekämpft haben. Und jene der Geschäftsleitung, die davon nichts wissen will und deshalb seine Mitarbeiter ganz offensichtlich dazu auffordert, bei der Aufzeichnung der Arbeitszeiten zu schwindeln.