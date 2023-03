Die Bundesliga hofft am Sonntag auf einen Zuschauerrekord

In der Fußball-Bundesliga könnte am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden. Seit der mit 2018/19 vollzogenen Aufstockung von zehn auf zwölf Clubs liegt die Bestmarke bei insgesamt 56.082 Fans, die in der vergangenen Saison zu den sechs Partien der 31. Runde kamen.

Am Freitag waren für LASK - Salzburg 16.600 und für Rapid - WSG Tirol etwas über 16.000 Karten weg, bei Sturm Graz - Austria werden rund 14.000 Personen erwartet.