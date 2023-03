Bolognas Trainer hat "kein Problem" mit Reservist Arnautovic

Nach einem Herbst mit vielen Highlights ist Marko Arnautovic in der Serie A heuer noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Eine am 4. Jänner erlittene Fußverletzung bremste Österreichs Teamstürmer lange aus, zuletzt schmerzte die Hüfte.

Nur 25 Minuten war Arnautovic seither auf dem Feld, am Montag saß er beim 0:1 bei Torino auf der Bank. In Italien machen Gerüchte die Runde, Trainer Thiago Motta sei kein großer Fan des Wieners. Was Motta nun erneut bestritt.