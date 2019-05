Die Besten der Bundesliga: Salzburg und LASK dominieren

Neu geschaffen wurde von der Bundesliga die Kategorie "Bester Trainer". Wenig überraschend führte hier kein Weg an Meister-Trainer und Double-Gewinner Marco Rose vorbei. Er gewann 73 Prozent der Spiele und holte im Schnitt 2,39 Punkte. Er wird den Klub zum Ende der Saison ebenso Richtung deutsche Bundesliga verlassen wie LASK-Coach Oliver Glasner, der es in dieser Wertung auf Platz zwei schaffte. Der Vizemeistertitel mit den Oberösterreichern ist die beste Platzierung des LASK in der Bundesliga-Geschichte seit 1974. Rose: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die ein weiterer positiver Beleg für unsere gemeinsam geleistete Arbeit hier in Salzburg ist."

Die besten Trainer: