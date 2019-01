Die Bayern starten gut und legen mit Sieg vor

Gelungener Start für die Bayern, die damit den Rückstand auf Tabellenführer Dortmund, der heute in Leipzig antritt, auf drei Punkte verkürzten.

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Bayern klar überlegen, hatten gute Chancen durch Lewandowski, Müller und Hummels, doch die Treffer zum 2:0-Pausenstand erzielte Goretzka. Beim zweiten Tor assistierte der stark spielende David Alaba mustergültig.

Hoffenheim mit Posch von Beginn an und später auch mit Grillitsch hatte bis zur Pause nicht den Funken einer Chance, trat aber im zweiten Durchgang wie ausgewechselt auf. Aus einem Konter verkürzte Schulz auf 1:2, die Bayern wackelten, vorbei war es mit der klaren Überlegenheit. Hoffenheim hielt dagegen, drängte auf den Ausgleich, den in der Schlussphase Szalai auf dem Kopf hatte und auch vergab. Auf der anderen Seite sorgte dann Torjäger Lewandowski mit dem 3:1 in der 87. Minute für die endgültige Entscheidung zugunsten der Bayern, die einen verdienten Sieg feierten.