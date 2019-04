Die Austria rechnet sich gegen St. Pölten zwei Siege aus

Selten zuvor war eine Schlussrechnung für die Austrianer so einfach wie vor dem doppelten Duell mit St. Pölten. Ganz entgegen aller mathematischen Vorgaben ist in diesem Fall eins und eins ausnahmsweise sechs.

Ein Spiel in Wien-Favoriten und ein Match am kommenden Sonntag in St. Pölten sollen sechs Punkte ergeben. Zumindest wenn die Austria noch ernsthaft um die Plätze drei und vier in der Tabelle mitkämpfen und somit das Minimalziel Europacup erreichen möchte.