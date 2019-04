Transfersperre: Das wichtigste SKN-Match ist an einem Montag

„Erstens ist das falsch, wir fordern deshalb auch Schadenersatz von Keita. Zweitens ist es ein Wahnsinn, dass wir bis zur Verhandlung beim Sportgericht CAS keine Möglichkeit hatten, mit den vorliegenden Schriftstücken das Gegenteil zu beweisen“, sagt SKN-Manager Blumauer.

Am Montag, den 27. Mai, soll es vom zugeteilten Schiedsrichter beim CAS in der Schweiz einen Freispruch geben. „Ich weiß jetzt nicht, was wir dann sonst tun sollten“, meint Blumauer. Nicht nur, dass bei einem Schuldspruch weiter keine Neuzugänge erlaubt wären. Zusätzlich laufen auch noch die Verträge der Stammspieler Meisl, Mislov und Ambichl aus.