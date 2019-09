Die Ära von Georg Zellhofer in Altach geht wohl zu Ende

Georg Zellhofer und Bundesligist Altach werden spätestens am Saisonende getrennte Wege gehen. Das berichten am Freitag die Vorarlberger Nachrichten. Dem Bericht zufolge wird der im kommenden Sommer endende Vertrag des Sportdirektors nicht verlängert.

Nicht ausgeschlossen sei auch eine vorzeitige Trennung. "Sollte es in den nächsten Tagen zu einer Einigung zwischen Zellhofer und dem Klub kommen, geht der Zellhofer-Abschied schon in den nächsten Tagen über die Bühne", heißt es in dem Vorarlberger Blatt. Einen Nachfolger für den 59-Jährigen habe man schon gefunden, seinen Namen wolle der Klub aber noch nicht preisgeben.

Als Grund für die Trennung vom Niederösterreicher nach sechs gemeinsamen Jahren soll dessen verfehlte Trainer-Politik der letzten Jahre sein. Den Vorarlbergern droht auch in dieser Saison der Kampf gegen den Abstieg.