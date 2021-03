Löw gegen Verlegung wegen Corona: "Entbehrt jeglicher Logik"

Eine Verlegung von Länderspielen wegen der Reisebeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie kommt für den deutschen Teamchef Joachim Löw und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht in Frage. "Wir haben gesagt, die Länderspiele verlegen wir nicht irgendwo hin, nach Budapest oder so etwas, weil das macht für uns jetzt auch wenig Sinn", sagte der 61-Jährige am Dienstag der RTL/ntv-Redaktion.

Zuletzt fanden acht Spiele der Champions League an neutralen Orten statt. Unter anderem hatte RB Leipzig seine beiden Achtelfinal-Duelle mit Liverpool in Budapest ausgetragen. Dorthin war auch der WAC für das Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Tottenham "ausgewandert". "Wenn man das gesehen hat, auch in der Champions League in Leipzig war eine Inzidenz von 50, in Liverpool vielleicht 100 und dann geht man in ein anderes Land nach Budapest, da waren es 400, das entbehrt jeglicher Logik", kritisierte Löw.