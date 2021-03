Das Schmieranski-Team für die Schottland-Reise des ÖFB

Nicht weniger als 31 Legionäre – und damit die meisten aller Länder – stellt Österreich in der deutschen Bundesliga. 18 davon waren im jüngsten Teamkader von Franco Foda für die Länderspiele im November nominiert. Auf sie alle muss der Teamchef verzichten, wenn am 25. März in Schottland der Auftakt zur Qualifikation für die WM 2022 in Katar erfolgen wird. Denn wie der ÖFB am Montag bekannt gab, wird das Spiel tatsächlich in Glasgow stattfinden. Wegen strenger Quarantäne-Regeln war zunächst über eine Verlegung des Spielorts außerhalb Großbritanniens oder einen Tausch des Heimrechts spekuliert worden.

Aufgrund der Pandemie besteht für die Klubs derzeit nicht die Pflicht, die Spieler an ihre Nationalteams abzustellen. Und weil es für Profifußballer in Deutschland keine Ausnahme gibt, müssten David Alaba, Marcel Sabitzer und Co. nach einem Aufenthalt in Großbritannien 14 Tage in Quarantäne.

Franco Foda wird am Freitag also einen Großkader einberufen. Denn für die folgenden Partien in Wien am 28. März gegen die Färöer und am 31. März gegen Dänemark kann der Deutsche aus dem Vollen schöpfen. Die deutschen Quarantäne-Bestimmungen gelten nicht für eine Reise nach Österreich.