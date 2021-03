Ohne Deutschland-Legionäre: ÖFB-Team wohl mit Not-Elf nach Schottland

Der ÖFB hat von Alternativszenarien Abstand genommen. Foda gibt am Freitag seinen Kader für das Spiel in Schottland und die folgenden Partien in Wien am 28. März gegen die Färöer und am 31. März gegen Dänemark bekannt. In Wien können David Alaba und Co. wieder dabei sein, da die deutschen Quarantänebestimmungen für Aufenthalte in Großbritannien gelten, aber nicht für Österreich.