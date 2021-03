Trotz Corona: Der EM-Plan mit 12 Städten bleibt bestehen

Ziel, Fans in Stadien zu haben

Koch meinte, die Situation habe sich im Vergleich zum Frühjahr 2020 verändert. "Wir sind zuvorderst pandemieerprobter, haben heute für nahezu alle Situationen Lösungen in Form etablierter und ausgereifter Hygienekonzepte", sagte er. "Die hoch professionellen Hygienekonzepte und die anderen von der UEFA zum Schutz der Gesundheit vorgegebenen, in den europäischen Klubwettbewerben bereits praktizierten und etablierten Maßnahmen sollten eine Durchführung ermöglichen. Zumindest ohne Zuschauer, das wäre ja geübt."

Es bleibe aber natürlich sein Ziel, endlich wieder Fans in den Stadien zu haben. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Pandemielage dies zulässt. Als EM-Gastgeber ausgewählt worden waren München, Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Rom, St. Petersburg sowie Finalausrichter London. Österreichs Nationalteam tritt gegen die Niederlande, die Ukrainer und Nordmazedonien zweimal in Bukarest und einmal in Amsterdam an.