DFB-Pokal-Hit: Stefan Ilsanker hängt in der Warteschleife

Vor zehn Tagen hatten Frankfurt und Leipzig in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Damals siegte die Eintracht überraschend mit 2:0. „Ich denke, dass sie Favorit sind. Aber wir haben sie schon vor zehn Tagen als Favorit geschlagen“, erklärte der österreichische Trainer der Frankfurter, der mit seiner Mannschaft am 20. und 27. Februar in der Europa League auf Salzburg treffen.

Der Vorarlberger hoffte auf eine Steigerung nach dem mageren 1:1 bei Düsseldorf am Samstag. Die Frankfurter ärgerte, dass sie in der Bundesliga bereits am Freitag gegen Augsburg im Einsatz sind. „Das finde ich nicht gut“, betonte Hütter.