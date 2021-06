Deutschlands Dusel bei der EURO geht weiter

„Fast wäre die Ära Löw in einem Fiasko geendet“, schreibt der Spiegel nach Deutschlands 2:2 gegen Ungarn und spricht von einer Pralinenmannschaft. Was damit gemeint ist, beschreibt auch die Bild: „Es bleibt ein Team der Extreme – bei dem man nie weiß, was man bekommt.“

Zumindest haben die Deutschen eine Menge Glück bekommen, die Chancen stehen gut, dass das Beste in der Pralinenschachtel bleibt. Nur wenige Minuten trennten die Deutschen vom Ausscheiden in der Gruppenphase. Ein Schicksal, das die erfolgsverwöhnten Deutschen schon bei der WM 2018 erleiden mussten.