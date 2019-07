Deutschlands 2. Liga beginnt, 22 Österreicher mit an Bord

Topspiel zum Start

Betrachtet man die Transferaktivitäten im Sommer, wird die 2. Liga zu einer Zweiklassengesellschaft. Während 14 Klubs insgesamt etwa fünf Millionen Euro investierten, holten die Favoriten Stuttgart, HSV, Hannover 96 und Nürnberg für fast 30 Millionen Euro neue Spieler. So verpflichteten die Schwaben um 2,5 Millionen Euro Sasa Kalajdzic von der Admira. Der 22-Jährige zog sich am vergangenen Freitag in einem Testspiel aber eine schwere Knieverletzung (u.a. Kreuzbandriss) zu und wird dieses Jahr nicht mehr spielen können. Der Auftakt für Stuttgart hat es im Duell mit Hannover am Freitagabend in sich. Nürnberg tritt am Samstag auswärts in Dresden an.