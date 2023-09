Deutschland: Leverkusen ist der erste Bayern-Jäger

Geheimfavorit Bayer Leverkusen geht mit einem nahezu perfekten Saisonstart in die Länderspiel-Pause - und damit in das Duell bei Meister FC Bayern München direkt danach. Am 3. Spieltag feierte Bayer durch das 5:1 (1:1) gegen Darmstadt 98 den dritten beeindruckenden Sieg und hat jetzt neun Punkte und starke 11:3 Tore auf dem Konto.

Erstmals hat Leverkusen damit nach drei Spielen bereits zweistellig getroffen. Die frühe Leverkusen-Führung konnte Darmstadt noch ausgleichen, der Österreicher Klarer legte per Kopf für Vilhelmsson auf, nach der Pause sorgten die Hausherren jedoch für klare Verhältnisse.