Deutsche Bundesliga: Sabitzer schnürte den Doppelpack

Erstmals seit fünfeinhalb Jahren durfte Marcel Sabitzer in der deutschen Bundesliga wieder doppelt jubeln. Österreichs Offensiv-Ass mit dem guten Schuss traf beim Auswärtsspiel gegen Mönchengladbach nach einem Pass von Schlotterbeck in die Tiefe über Tormann Omlin zum 1:0 (22.). Wenig später trat der Steirer zum Elfmeter an und verwertete sicher – 2:0 (28.).