Stöger: "In erster Linie ist es Erleichterung"

Der Tag danach. Köln hat einen Kater, ist müde, aber zufrieden. Es ist die Ruhe nach dem Sturm, der mit dem Aufstieg über der Domstadt aufgezogen ist. Peter Stöger, Trainer des 1. FC Köln, ging bei den Feierlichkeiten nicht in die Verlängerung, führte gestern Mittag seine Partnerin Ulli zum Flughafen und absolvierte danach einen Interview-Marathon. Business as usual. Oder doch nicht?

KURIER: Herr Stöger, all you need is Schlaf?

Peter Stöger: Es geht. Ich habe um 3 Uhr die Feier verlassen, einige sind etwas länger geblieben.

Was fühlen Sie nach dem Aufstieg – Erleichterung? Müdigkeit? Entspannung?

In erster Linie ist es Erleichterung. Der Druck war groß, weil dieser Aufstieg für den Klub immens wichtig war. Für mich und den Manfred Schmid ist es eine tolle persönliche Geschichte, dass wir mit Austria und Köln zwei Jahre hintereinander Meister geworden sind.

Sind Sie sich selbst schon unheimlich?

Nein. Aber irgendwie ist es schön zu merken, dass unsere Arbeit jetzt wieder funktioniert hat und man so seine Ziele erreicht. Es gibt kein Erfolgsgeheimnis. Es geht nur um den richtigen Umgang, denn es sind alles Menschen.

Köln feiert: Pressestimmen und Jubelbilder