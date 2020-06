Ganz Köln feiert den "Aufstöger"

Da stand er nun, der Stöger Peter. Die Hände in den Hosentaschen, als ginge ihn das alles nichts an. Gleich war Schluss. 48 Jahre musste er alt werden, um das zu erleben. Das Werk war vollbracht, Bochum 3:1 besiegt und Aufstieg und Meistertitel fixiert. Der doppelte Peter. Vergangenes Jahr Meister mit der Wiener Austria, 2014 mit dem 1. FC Köln.

Gemeinsam mit seinem Freund, Vertrauensmann und Assistenten Manfred Schmid führte er den Traditionsklub in die erste deutsche Bundesliga. Dorthin, wo der Klub auch hingehört, meinen nicht nur die Kölner. 22.02 Uhr, dann war wirklich Schluss. Plötzlich brachen auch bei Peter Stöger die Dämme. Er ging in die Knie und schrie seine Freude raus. Wenige Sekunden später wurde er von einem Spieler geschultert, von einem weiteren mit einem Kölsch geduscht. Nur kurz durfte man sich freuen, dann floh man vor den eigenen Fans in die Kabine. Tausende jubelten auf dem Platz.