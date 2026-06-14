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Fußball-WM 2026

Deutschland gegen Curacao live: So steht es beim WM-Spiel

Zum WM-Auftakt trifft Deutschland auf den WM-Debütanten aus Curacao (19 Uhr/ live ORF). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
14.06.2026, 17:00

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FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLY

Erstmals konnte sich Curacao für eine Fußball-WM qualifizieren. Der Auftaktgegner in Gruppe E hätte dabei aber kaum schwieriger sein können. Die Karibikinsel trifft um 19 Uhr (live ORF) auf Deutschland. Für die DFB-Elf gibt es bei dieser WM nur ein Ziel: den Titel.

Wird Deutschland Weltmeister? Was für den Titel spricht - und was dagegen

Austragungsort ist das Houston Stadium in der gleichnamigen US-amerikanischen Stadt.

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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