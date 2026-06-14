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Deutschland gegen Curacao live: So steht es beim WM-Spiel
Zum WM-Auftakt trifft Deutschland auf den WM-Debütanten aus Curacao (19 Uhr/ live ORF). Verfolgen Sie hier das Spiel live.
Erstmals konnte sich Curacao für eine Fußball-WM qualifizieren. Der Auftaktgegner in Gruppe E hätte dabei aber kaum schwieriger sein können. Die Karibikinsel trifft um 19 Uhr (live ORF) auf Deutschland. Für die DFB-Elf gibt es bei dieser WM nur ein Ziel: den Titel.
Austragungsort ist das Houston Stadium in der gleichnamigen US-amerikanischen Stadt.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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